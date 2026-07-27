В нацпарке «Зигальга» подняли плату за вход

С 1 августа в национальном парке «Зигальга» плата за вход составит 300 руб. вместо 250 руб. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Решение о повышении стоимости билета принял научно-технический совет ФГБУ «Таганай», куда входит «Зигальга». Пройти бесплатно так же могут дети, многодетные семьи, пенсионеры, жители Катав-Ивановского округа, инвалиды и ветераны. Наличие разрешения на посещение остается обязательным.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее стоимость билета изменилась в нацпарке «Таганай».

Виталина Ярховска