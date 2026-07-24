Нацпарк «Таганай» увеличил стоимость входного билета до 300 рублей

В национальном парке «Таганай» с 1 августа повышается стоимость входного билета. Вместо 250 руб. за посещение теперь придется платить 300 руб. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Соответствующий приказ подписал директор нацпарка «Таганай» Александр Кузнецов. Бесплатное посещение «Таганая» доступно школьникам и детям дошкольного возраста, многодетным семьям, пенсионерам, жителям Златоуста и поселка Магнитка, а также иным категориям граждан.

Ольга Воробьева