В Туве изменили параметры соглашения с ООО «Эльбрусметалл-литий»

Правительство Республики Тыва одобрило новый проект соглашения с ООО «Эльбрусметалл-литий» о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве. Постановление кабмина региона издано 27 июля.

Согласно документу, компания ежегодно с 2026-го по 2028 годы будет выделять региональному фонду по реализации социальных и культурных проектов «Содействие» не менее 25 млн руб. В последующие годы (соглашение рассчитано на период по 2039 год) — не менее 100 млн руб. «Оговоренные средства будут направляться на финансирование проектов и инициатив, выявленных государственными органами власти Республики Тыва, имеющих целью поддержку отдельных секторов экономики, образования, культуры, спорта или иных общественных нужд»,— говорится в постановлении.

Предыдущий вариант соглашения со сроком три года был одобрен в 2025 году. В нем указывалось, что «Эльбрусметалл-литий» обязуется выделять ежегодно не менее 40 млн руб. Половину этих средств — в фонд «Содействие», половину — на благотворительную помощь в Эрзинском районе Тувы.

В декабре 2023 года компания «Эльбрусметалл-литий» получила лицензию на 20 лет на право пользования участком Тастыгского полиметаллического месторождения в Туве за 557,8 млн руб.

Валерий Лавский