Правительство Тувы заключило соглашение с ООО «Эльбрусметалл-литий»

Власти Тувы одобрили проект соглашения о взаимодействии в социально-экономическом развитии региона с ООО «Эльбрусметалл-литий». Параметры соглашения указаны в постановлении республиканского правительства.

В документе, в частности, указывается, что компания будет «стремиться предоставить рабочие места для населения, проживающего в Республике Тыва, в количестве не менее 50% от общего числа работников горно-обогатительного комбината».

Кроме того, «Эльбрусметалл-литий» обязуется выделять ежегодно не менее 40 млн руб. Половину этих средств — в региональный фонд по реализации социальных и культурных проектов «Содействие». Другую половину — на благотворительную помощь, включая экологическое и экономическое восстановление мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности в Эрзинском районе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2023 года компания «Эльбрусметалл-литий» (входит в «Ростех») получила лицензию на 20 лет на право пользования участком Тастыгского полиметаллического месторождения в Туве за 557,8 млн руб.

Срок действия соглашения истекает в 2027 году.

Валерий Лавский