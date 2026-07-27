В Челябинске выставили на торги автомастерские известной ОПГ за 213 млн рублей

Росимущество выставило на аукцион земельный участок и комплекс зданий в Ленинском районе Челябинска. Согласно аукционной документации, здесь находится автомастерские, которые сейчас принадлежат государству, а ранее находились в собственности участников ОПГ «Махонинские» (ПРИЗНАНА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ЗАПРЕЩЕНА В РФ). Начальная цена лота составила 213,6 млн руб.

Имущество было обращено в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ в рамках масштабной деприватизации активов преступного сообщества. По данному адресу исторически располагались автомастерские и сопутствующая инфраструктура, контролируемая братьями Александром и Андреем Махониными (СОСТОЯТ В ЭКСТРЕМИСТСКОМ И ЗАПРЕЩЕННОМ В РФ ОБЪЕДИНЕНИИ).

Прием заявок на участие в торгах начнется 27 июля и продлится до 31 июля 2026 года. Аукцион назначен на 4 августа. Участник должен оплатить задаток в размере 42,7 млн руб. и подписать договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, до этого Росимущество выставляло на продажу банный комплекс «Акватория», площади Ленинского рынка и РК «Галактика Развелечний», но покупателей на них пока не нашлось.

Евгений Рыженьков