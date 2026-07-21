Рынок начинается с молотка

Росимущество выставило на торги площади ТК «Юрьевский» за 136,2 млн руб. Объект на протяжении тридцати лет считался вотчиной ОПГ братьев Махониных (экстремистское объединение, запрещенное в РФ). Площади перешли государству после того, как суд признал бизнес-империю экстремистским сообществом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Согласно документации, лот представляет собой основное здание Ленинского рынка (ТК «Юрьевский») площадью 2,6 тыс. кв. м. Начальная цена — 136,2 млн руб., что в пересчете на квадратный метр составляет около 52 тыс. руб.

Приватизация проводится в рамках исполнения указа президента РФ №693 об ускоренной реализации непрофильного госимущества. Чтобы подать заявку, претендент должен внести задаток в размере 27,2 млн руб. Победителю дадут всего пять рабочих дней на подписание договора купли-продажи. В случае малейшей заминки задаток удерживается в доход бюджета.

История актива — это краткий курс становления челябинского капитализма 1990-х годов. Александр и Андрей Махонины (участники экстремистского объединения, запрещенного в РФ) начали управлять районным базаром еще в марте 1994 года как ООО «Ленинский рынок». Со временем базар превратился в систему торговых комплексов, которые владельцы сентиментально назвали в честь родственников: так рынок стал «Юрьевским» в честь брата, а рядом, в паре кварталов, вырос ТК «Андреевский».

Правопреемником ликвидированного Ленинского рынка является ООО «Юрьевский торговый комплекс». Юрлицо зарегистрировано в Челябинске в апреле 2004 года и специализируется на розничной торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Бенефициаром компании выступает Александр Махонин (является участником экстремистской организации, запрещенной РФ), а руководителем — Виктор Чумаченко. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года выручка микропредприятия составила 17,03 млн руб. при чистой прибыли 95 тыс. руб. У организации нет собственного капитала, а сумма чистых активов отрицательная (–439 тыс. руб.). Действуют два исполнительных производства на сумму 986,2 тыс. руб., исковая нагрузка в арбитражных судах составляет 450 тыс. руб.

Братья Махонины (участники экстремистского объединения, запрещенного в РФ) долгие годы входили в списки наиболее влиятельных и состоятельных жителей Челябинска, контролируя не только торговлю, но и объекты досуга. Во владении лидеров ОПГ находился банный комплекс «Акватория» и РК «Галактика развлечений» с ночным клубом, боулингом и бильярдной на борту. Однако репутационный фундамент империи дал трещину еще после событий на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году, а окончательно рухнул в 2025 году. Тогда генпрокуратуре РФ удалось убедить суд, что объединение «Махонинские» является экстремистской организацией, пропагандирующей идеологию АУЕ (запрещена в России).

В августе 2010 года произошли беспорядки на рок-фестивале «Торнадо-2010» в Миассе. Группа из примерно 80 вооруженных человек напала на посетителей мероприятия. Насчитывается около 40 пострадавших. Прокуратура и УФСБ установили, что активные участники событий принимали участие в беспорядках под влиянием Махониных. Зачинщики были их работниками или номинальными владельцами долей в подконтрольных организациях. «Без главарей объединения собравшиеся не могли осуществить массовые беспорядки, отличившиеся своей дерзостью и наглостью. Само руководство цинично наблюдало за происходившим побоищем, разместившись неподалеку»,— говорится в иске.

Процесс обращения имущества группы в доход государства проходил в два этапа. В ноябре 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил первый иск надзорного ведомства на сумму 5,2 млрд руб. В июне 2026 года Челябинский областной суд поставил точку во втором споре, утвердив изъятие еще 76 объектов недвижимости и акций стоимостью 1,3 млрд руб. Таким образом, совокупный объем национализированных активов составил более 6,5 млрд руб.

Процесс передачи имущества государству сопровождался жестким давлением на прежний круг бенефициаров и их предполагаемых покровителей. В апреле 2026 года суд продлил арест заместителю начальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анне Горбуновой, которой вменяют насильственное вымогательство 8 млн руб. и связь с «Махонинскими» (организация запрещена в РФ). Параллельно Росимущество ведет работу по освобождению жилого фонда: в мае 2026 года ведомство через суд добилось выселения из квартиры дочери одного из участников объединения. Жилплощадь также теперь принадлежит государству.

Продажа Ленинского рынка — лишь часть процесса реализации активов. Ранее на торги уже выставлялся банный комплекс «Акватория» (28,8 млн руб.). В 2023 году предпринимались попытки продать и здание «Галактики развлечений» на Комсомольском проспекте за 265 млн руб.

Однако национализированные объекты не вызывают ажиотажа у частных инвесторов. Ни один из этих лотов пока не нашел своего владельца. А новый частный инвестор, скорее всего, столкнется с трудностями изменения инфраструктуры на объектах.

Проект превращения Ленинского рынка в современный трехэтажный ТРК обсуждался еще Махониными (участники запрещенной в РФ экстремистской организации) в 2014 году. Но проект не прошел дальше публичных слушаний из-за технической невозможности организовать на месте подземную парковку на 700 мест.

Государство последовательно зачищает пространство от прежнего влияния, переводя объекты в режим стерильных госактивов. Готов ли частный бизнес занять ТК «Юрьевский» на предложенных условиях, станет понятно после 28 июля. Пока же инвентаризационная опись наследия «Махонинских» пополняется быстрее, чем список завершенных сделок по его приватизации.

Евгений Рыженьков