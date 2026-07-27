В Юрге сменится арендатор ТЭЦ

В Юрге на севере Кемеровской области идет поиск нового арендатора ТЭЦ, которая отапливает значительную часть города с населением 77 тыс. человек. Об этом говорится в комментарии мэрии в ее аккаунте в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Городские власти подтвердили, что предыдущий арендатор — ООО «Интеграл» — расторг договор аренды. «В настоящее время мероприятия по подготовке к отопительному сезону осуществляются в строгом соответствии с утвержденной ремонтной программой. Процедура выбора нового арендатора на данный момент не завершена. В целях обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ до начала отопительного сезона будет сформирован необходимый запас топлива»,— говорится в комментарии.

На сайте ООО «Интеграл» указывается, что с 2021 года компания является единой теплоснабжающей организацией на территории Юргинского городского округа. Как писал «Ъ-Сибирь», в ночь на 12 декабря 2025 года на Юргинской ТЭЦ по техническим причинам была снижена подача тепла. Следственное управление СКР по Кемеровской области проводило проверку по этому факту.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интеграл» зарегистрировано в Москве, единственным учредителем указан Собир Рахимов. В 2025 году компания получила чистую прибыль в 3,7 млн руб. при выручке 1,96 млрд руб.

Валерий Лавский