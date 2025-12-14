Юргинская ТЭЦ в Кузбассе восстановила параметры подачи тепла

В Юрге Кемеровской области восстановлены параметры теплоносителя на ТЭЦ. Об этом сообщил глава города Алексей Фомин.

По данным мэра, Юргинская ТЭЦ вышла на нормативный параметр в 90 градусов вечером 13 декабря. В настоящее время параметр теплоносителя в сетях достиг 103 градусов.

«В работе котлы 1, 3, 5, 6»,— уточнил господин Фомин.

Как писал «Ъ-Сибирь», снижение подачи тепла на ТЭЦ «по техническим причинам» произошло 12 декабря. Предприятие отапливает значительную часть города с населением 77 тыс. человек.

Валерий Лавский