В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

На территории Свердловской области объявлен режим ракетной опасности, сообщил в своем канале в Max убернатор Денис Паслер. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При действии такого режима нужно спуститься в подвал, убежище, укрытие или на подземную парковку, но пользоваться лифтом запрещено. Либо нужно пройти в помещение без окон — ванная, коридор, кладовая, туалет: необходимо сесть на пол у несущей стены и пригнуть голову, защитив ее руками. На улице покинуть транспорт и не оставаться на открытой местности. При невозможности найти укрытие нужно найти любое углубление на земле или бетонные конструкции: необходимо лечь лицом к земле и прикрыть руками голову. В укрытии нужно сидеть до отбоя опасности.

Подбирать осколки и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников запрещено. Обо всех подозрительных объектах уральцев просят сообщить на номер 112.

Ирина Пичурина