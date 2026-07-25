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Объявлен отбой беспилотной опасности в Свердловской области

В Свердловской области объявлен отбой режима опасности беспилотной атаки, сообщил в своем канале в Max губернатор Денис Паслер.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За время действия режима беспилотной опасности случился пожар на автостоянке у логистического центра Wildberries в Екатеринбурге из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших среди работников нет.

Режим беспилотной опасности действует на территории Тюменской области. Как ранее сообщил губернатор региона Александр Моор, БПЛА атаковали Тюменский НПЗ. Полпред в УрФО Артем Жога назвал этот удар «пропагандистским», так как он пришелся на день празднования юбилея Тюмени. Теперь все мероприятия в городе отменены.

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