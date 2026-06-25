Франция задержала шедший из Приморска танкер Deliver

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержание танкера Deliver французскими военно-морскими силами является частью кампании по борьбе с так называемым «теневым флотом» России, который, по мнению западных стран, используется для обхода санкций и транспортировки российской нефти. Этот флот состоит из устаревших танкеров, работающих без страховки крупных международных компаний, что вызывает опасения по поводу экологических рисков и возможности масштабных разливов нефти.

Страны Евросоюза и США активно разрабатывают и вводят санкции против судов «теневого флота» и компаний, которые их обслуживают. Так, в ЕС неоднократно принимались пакеты санкций, нацеленные на ограничение деятельности таких танкеров, включая запрет на заход в европейские порты и на использование европейских компаний для страхования и техобслуживания. Задержание французскими военными танкера Boracay в октябре 2025 года, который также был отнесен к «теневому флоту» и перевозил российскую нефть в Индию, является одним из примеров таких действий.

Борьба с «теневым флотом» включает не только санкции, но и проведение совместных операций по захвату судов, как это обсуждалось на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года. Цель этих мер — усложнить для России экспорт нефти и сократить возможности финансирования военных действий. Однако Россия считает такие действия нарушением международного права, и в ее ответные меры входит расширение списка представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Несмотря на санкции, существуют сложности с полной блокировкой деятельности флота, так как подсанкционные суда могут находиться в юрисдикции третьих стран, а грузы часто продаются уже на этапе отгрузки.