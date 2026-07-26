На Землю возвращается экипаж корабля «Союз МС-28» с иркутским космонавтом на борту

Экипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю с Международной космической станции (МКС) 26 июля. По информации Роскосмоса, в 10:03 по московскому времени корабль отстыковался от МКС. «Включение двигателя «Союза МС-28» на торможение для сведения с орбиты ожидается в 12:32 мск, его разделение на отсеки — в 13:00 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 13:03 мск и ввод основного парашюта — в 13:11 мск», — сообщили в Роскосмосе. Приземление спускаемого аппарата намечается в 13:25 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

На борту корабля Сергей Кудь-Сверчков, иркутянин Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Их космическая экспедиция длилась с ноября прошлого года.

В середине июля корабль «Союз МС-29» доставил на МКС новый экипаж в составе россиян Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также американца Анила Менона. По данным программы полета, миссия продлится 261 сутки. В российской части предусмотрены 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Для Дуброва и Кикиной это уже второй полет на МКС, для Менона — первый.

Илья Николаев