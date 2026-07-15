Новосибирский космонавт Анна Кикина второй раз отправилась на МКС

Космический корабль «Союз МС-29» с новосибирским космонавтом Анной Кикиной на борту стартовал с космодрома Байконур 14 июля. В состав экипажа также вошли россиянин Петр Дубров и астронавт NASA Анил Менон, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Петр Дубров и Анна Кикина начнут на МКС две новые целевые работы. Одна из них — «Газоанализатор-ФС» — позволит проверить эффективность перспективного элемента системы обеспечения газовой среды пилотируемых космических комплексов. Также космонавты будут заниматься регистрацией научной информации в рамках космического эксперимента "Солнце-Терагерц"»,— говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, «Союз МС-29» успешно пристыковался к Международной космической станции. Согласно программе полета, экспедиция продлится 261 день. Российскому экипажу предстоит выполнить 38 научных исследований и провести два выхода в открытый космос. Для Петра Дуброва и Анны Кикиной действующая миссия стала второй в карьере.

Александра Стрелкова