Суд арестовал подростка, переехавшего обидчика на автомобиле в Иркутске

Иркутский суд заключил под стражу подростка, переехавшего на автомобиле человека в центре города. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемому, рассказали в надзорном ведомстве региона.

События, которые описаны в деле, произошли утром 19 июля у ночного клуба в центре Иркутска. Там между несколькими молодыми людьми возникла ссора, которая переросла в массовую драку. Один из участников конфликта сел за руль внедорожника Toyota Hilux, принадлежащего его отцу, переехал обидчика, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.

По информации иркутского управления Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст.30, ст.105 УК РФ). 23 июля правоохранители сообщили о задержании подозреваемого.

Илья Николаев