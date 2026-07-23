Задержан подросток, переехавший на автомобиле человека в центре Иркутска

В Иркутске следователи задержали 17-летнего водителя, который переехал местного жителя в центре города. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным ведомства, утром 19 июля рядом с ночным клубом на ул. Байкальской между несколькими молодыми людьми произошла ссора, которая переросла в массовую драку. Фигурант дела во время конфликта сел за руль автомобиля и сбил несколько человек, в результате чего один из пострадавших оказался под колесами машины.

Водитель переехал потерпевшего и скрылся. 19-летнему иркутянину потребовалась медицинская помощь.

Александра Стрелкова