Обжалован приговор экс-главе антикоррупционного управления новосибирского ГУ МВД

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Новосибирской области Владимир Вялков, осужденный на 12 лет по делу о взяточничестве, подал апелляционную жалобу на приговор. Судебное решение также оспаривают его адвокат и гособвинитель, указывается в картотеке суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», 29 июня Центральный райсуд Новосибирска признал Владимира Вялкова виновным во взяточничестве и назначил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 138,5 млн руб. Кроме того, осужденного лишили звания полковника.

Владимиру Вялкову, который находится под стражей с апреля 2024 года, инкриминируют два эпизода взяток. Согласно версии следствия, полковник во время службы в органах оказывал покровительство производителям нелегального спиртного, а бутлегеры платили ему взятки. Общий размер подношений составил около 70 млн руб.

В прениях сторон прокурор требовал для бывшего начальника УЭБиПК 15 лет заключения и штраф в размере 345,5 млн руб. Владимир Вялков отрицает обвинения в свой адрес. Он неоднократно заявлял о своем желании отправиться в зону спецоперации.

Илья Николаев