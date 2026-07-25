Воронежский «Факел» начал сезон в РПЛ с поражения от «Динамо» из Махачкалы

В первом туре сезона Премьер-лиги 2026-2027 годов воронежский «Факел», вернувшийся в элиту отечественного футбола, принимал на своем поле махачкалинское «Динамо». Гости завершили прошлый сезон в зоне стыковых матчей, но сумели удержаться в РПЛ. От «огнеопасных» воронежцы ждали яркого старта и демонстрации настроя на борьбу. Однако порадовать болельщиков победой в первой игре «Факел» не смог — встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «Динамо». Матч прошел в присутствии почти 9,3 тыс. зрителей в субботу, 25 июля.

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Махачкалинцы активно начали первую половину встречи и практически сразу же создали острый момент с ударом в створ, но вратарь «Факела» Даниил Фролкин был настороже. «Динамо» продолжало давить и спустя десять минут вновь угрожало воротам хозяев, но после удара головой Гамида Агаларова мяч вновь пришел в руки Фролкина.

Несмотря на преимущество гостей в начале игры, первым забил «Факел». На 21-й минуте Ильнур Альшин пробил по воротам соперника, и не слишком удачно сыграл вратарь Тимур Магомедов, выпустивший снаряд из рук прямо перед собой. Первым на мяче был Вячеслав Якимов, который отправил его в опустевшие ворота.

Воронежские трибуны ликовали недолго, настроение им испортил автогол Юрия Журавлева на 30-й минуте. После рядового наброса в штрафную «Факела» защитник воронежцев подставил под мяч бедро так, что отправил его точно под левую штангу своих ворот. Фролкин был пойман на противоходе и не успел спасти команду.

Если до этого казалось, что «Факел» перехватил инициативу, то после автогола Журавлева вектор игры в первом тайме вновь поменялся. «Динамо» пошло вперед и было близко к тому, чтобы забить второй мяч. На 33-й минуте Хуссем Мрезиг мощно выстрелил в перекладину ворот «огнеопасных». Три минуты спустя оказался неточен Агаларов, бивший низом из пределов штрафной в левый угол, — мяч прошел рядом со штангой. Завершился тайм первой и единственной желтой карточкой: Марат Апшацев руками удерживал за футболку нападающего «Факела» Акселя Гнапи и ударил его по ногам.

Почти весь второй тайм команды провели, поочередно владея мячом, но не создавая при этом какого-либо яркого креатива в атаке. Тем не менее одна атака махачкалинцев все-таки оказалась для них победной.Вышедший на замену Даниил Лесовой получил пас на левом краю атаки и набросил на противоположный угол вратарской, где Дарко Тодорович не успел накрыть Александра Сандрачука, а тот низом отправил мяч в сетку мимо Фролкина.

Выйдя вперед, гости сели в оборону и тянули время с помощью футбольных хитростей. «Факел» же, хоть и провел нацеленные на атаку замены, устроить результативный штурм не смог ни в основное время, ни в пять добавленных минут.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в послематчевой пресс-конференции заявил, что игра воронежской команды была динамичной и целостной, но «огнеопасные» «ошиблись больше, чем соперники» — эти ошибки и привели к голам.

«Команда играла быстро, целостно. Мы понимали, как и через что в позиционной атаке нужно оборону вскрывать. Передвигали мяч не для того, чтобы его просто подержать, а для того, чтобы именно вскрыть зоны, и чтобы игроки занимали правильные позиции»,— прокомментировал игру наставник воронежцев.

Олег Василенко поблагодарил болельщиков и выразил сожаление, что «первый блин в РПЛ вышел комом». Однако, по его словам, каждая игра приносит команде необходимый опыт в Премьер-лиге.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, лично присутствовавший на матче, высказался по игре в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что «в преданности воронежских болельщиков ни у кого давно нет сомнений», и выразил уверенность, что воронежские любители футбола «прекрасно понимают, что команда создается практически заново».

«"Факелу" сейчас нужен не только наш огонь, всесторонняя поддержка, но и просто время. Спасибо команде за первый гол в чемпионате, за полные трибуны и желание биться до последних минут. Очевидно, что нас ждет непростой сезон. Но главное, Воронеж снова принимает лучшие команды страны. А значит нас ждет множество эмоций и незабываемых событий»,— написал Александр Гусев.

Во втором туре РПЛ «Факел» в гостях сыграет с «Краснодаром». Этот матч состоится в воскресенье, 2 августа. А следующая игра на стадионе в Воронеже запланирована на среду, 5 августа, — она пройдет в рамках розыгрыша Кубка России. Соперником «огнеопасных» выступит московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Ранее «Ъ-Черноземье» также сообщал, что «Факел» может заработать до 45 млн руб. на аренде 20-летнего защитника Матвея Бардачева у «Зенита». Итоговая сумма будет зависеть от количества проведенных им минут на поле. В матче с махачкалинским «Динамо» Бардачев участия не принял.

Денис Данилов