Воронежский «Факел» может заработать до 45 млн на аренде Бардачева у «Зенита»

В случае, если присоединившийся к «Факелу» на правах аренды 20-летний защитник «Зенита» Матвей Бардачев получит много игрового времени, воронежский клуб может заработать до 45 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник в футбольной среде, знакомый с условиями сделки. Итоговая сумма будет зависеть от количества проведенных на поле минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

«Обычно, когда футбольные клубы берут игрока в аренду, то они за это и платят. В случае с Бардачевым же "Зенит" заплатит "Факелу" за то, что воронежцы дадут защитнику игровую практику»,— пояснил собеседник «Ъ-Черноземье».

По информации источника, зарплата Бардачева в «Факеле» составит 600 тыс. руб. в месяц — «на уровне Первой лиги».

О том, что защитник санкт-петербургского «Зенита» присоединился к «огнеопасным», пресс-служба воронежского клуба официально сообщила сегодня, 24 июля. Соглашение об аренде рассчитано на один сезон. Ранее Матвей Бардачев также выступал за «Урал» и играл за сборную России.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что контракт с воронежским ФК «Факел» подписал многократный чемпион России, обладатель национального Кубка и Суперкубка, 32-летний полузащитник Алексей Сутормин. Соглашение рассчитано на один год.

В своем первом матче нового сезона Премьер-лиги «Факел» сыграет против махачкалинского «Динамо» 25 июля на домашней арене. В прошлом сезоне гости финишировали в РПЛ на 14-м месте и отстояли свое право сохранить прописку в элитном дивизионе отечественного футбола в поединках с «Уралом» из Екатеринбурга. «Огнеопасные», в свою очередь, взяли «серебро» Первой лиги и вернулись в РПЛ без необходимости играть стыковые матчи. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Денис Данилов