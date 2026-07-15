Появилось расписание первых матчей воронежского «Факела» в Кубке России

Воронежский «Факел» в группе В Пути РПЛ сыграет первый матч в розыгрыше Кубка России 5 августа на домашней арене. Соперником «огнеопасных» станет московское «Динамо». Расписание первых встреч кубка опубликовал Российский футбольный союз (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следующий матч воронежцы проведут на выезде 18 августа против грозненского «Ахмата». Заключительная игра в первом круге группового этапа «Факелу» предстоит с «Краснодаром» 1 сентября — этот матч пройдет в Воронеже.

Точные даты второго круга пока не определены, но известно, что на выезде «Факел» сыграет с «Краснодаром в период с 13 по 15 октября, примет дома «Ахмат» с 27 по 29 октября и отправится в Москву на встречу с «Динамо» с 24 по 26 ноября.

Ранее «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в первом круге сезона 2026/2027 Российской премьер-лиги «Факел» десять раз сыграет дома и семь раз — на выезде. В первом туре соперником «огнеопасных» станет «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится в Воронеже 25 июля.

Сейчас команда заканчивает летние сборы. В контрольных матчах «Факел» выиграл со счетом 3:1 у «Ростова» и сыграл вничью 1:1 с «Акроном». Второй спарринг с «Ростовом» проходит сегодня, 15 июля. Матч начался в 18:00, воронежцы пока ведут со счетом 1:0.

Денис Данилов