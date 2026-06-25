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Стали известны первые соперники воронежского «Факела» в РПЛ

Воронежский ФК «Факел» опубликовал подробный календарь своих матчей в первом круге сезона 2026/2027 Российской премьер-лиги. Команда десять раз сыграет дома и семь раз — на выезде. В первом туре соперником «огнеопасных» станет «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится в Воронеже 26 июля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Факел» также сыграет на домашней арене:

  • с «Ахматом» 9 августа;
  • с «Оренбургом» 23 августа;
  • с «Зенитом» 30 августа;
  • с «Балтикой» 13 сентября;
  • с «Локомотивом» 11 октября;
  • с «Родиной» 25 октября;
  • с московским «Динамо» 8 ноября;
  • со «Спартаком» 29 ноября;
  • с «Ростовом» 6 декабря.

На выезде пройдут встречи:

  • с «Краснодаром» 2 августа;
  • с ЦСКА 16 августа;
  • с «Ростовом» 6 сентября;
  • со «Спартаком» 17 сентября;
  • с «Крыльями Советов» 18 октября;
  • с «Рубином» 1 ноября;
  • с «Акроном» 22 ноября.

С 7 декабря чемпионат уйдет на зимнюю паузу, с которой вернется 26 февраля.

На прошлой неделе также состоялась жеребьевка Кубка России по футболу сезона-2026/27 состоялась 19 июня. Как сообщал «Ъ-Черноземье», воронежский «Факел» попал в группу В Пути РПЛ, где его соперниками станут «Краснодар», московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».

В новом сезоне генеральным директором футбольного клуба «Факел» будет выступать бывший председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

Денис Данилов