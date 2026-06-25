Стали известны первые соперники воронежского «Факела» в РПЛ
Воронежский ФК «Факел» опубликовал подробный календарь своих матчей в первом круге сезона 2026/2027 Российской премьер-лиги. Команда десять раз сыграет дома и семь раз — на выезде. В первом туре соперником «огнеопасных» станет «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится в Воронеже 26 июля.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Факел» также сыграет на домашней арене:
- с «Ахматом» 9 августа;
- с «Оренбургом» 23 августа;
- с «Зенитом» 30 августа;
- с «Балтикой» 13 сентября;
- с «Локомотивом» 11 октября;
- с «Родиной» 25 октября;
- с московским «Динамо» 8 ноября;
- со «Спартаком» 29 ноября;
- с «Ростовом» 6 декабря.
На выезде пройдут встречи:
- с «Краснодаром» 2 августа;
- с ЦСКА 16 августа;
- с «Ростовом» 6 сентября;
- со «Спартаком» 17 сентября;
- с «Крыльями Советов» 18 октября;
- с «Рубином» 1 ноября;
- с «Акроном» 22 ноября.
С 7 декабря чемпионат уйдет на зимнюю паузу, с которой вернется 26 февраля.
На прошлой неделе также состоялась жеребьевка Кубка России по футболу сезона-2026/27 состоялась 19 июня. Как сообщал «Ъ-Черноземье», воронежский «Факел» попал в группу В Пути РПЛ, где его соперниками станут «Краснодар», московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».
В новом сезоне генеральным директором футбольного клуба «Факел» будет выступать бывший председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.