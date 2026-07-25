В Краснодаре потушили пожар на складе Wildberries после атаки 22 июля

В Краснодаре пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries, загоревшемся в ночь на 22 июля при атаке БПЛА. Об этом сообщила мэрия города.

«В краевом центре ликвидировано открытое горение в складских помещениях», — заявили в мэрии.

В оперштабе региона заявили, что «в Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса». К тушению привлекали 125 человек и четыре десятка единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет.

Там добавили, что на территории Прикубанского и Карасунского округов действует режим ЧС. В наиболее поврежденной квартире пятиэтажного дома в Карасунском округе установили временную кровлю, в частных домах спецкомиссия завершила обход для оценки ущерба. В двух поврежденных многоквартирных домах Прикубанского округа комиссии продолжают обход.

За последнюю неделю беспилотники ударили по семи складам Wildberries в нескольких регионах России. В ночь на 22 июля, помимо краснодарского, был атакован склад WB в тамбовском Котовске. В ночь на 24-е БПЛА атаковали склады компании в Ленинградской области. Пострадали три человека. Объекты пока не работают. В Екатеринбурге склад маркетплейса приостановил работу.