Niletto и Тимати станут хедлайнерами фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге

В рамках празднования Дня города в Екатеринбурге Русская медная компания (РМК) проведет второй фестиваль «Энергия РМК». Он пройдет 1 и 2 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил». Хедлайнерами музыкальной программы фестиваля станут Niletto, Тимати, K-Maro и Vonamour. Они выступят в первый день на большой сцене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК

Фестиваль начнется 1 августа с церемонии открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Памятник уникален тем, что здесь представлены все семь архангелов во главе с Архистратигом Михаилом. По задумке автора — члена Союза художников России скульптора Алексея Щитова, архангелы парят над шаром, символизирующим мироздание. Так художник показывает, что архангелы всегда стоят на защите людей от сил зла. На открытии памятника выступит хор Сретенского монастыря.

На фестивале будет работать зона игровых видов спорта. Там пройдут соревнования по баскетболу 33 с участием профессиональных и медийных команд из России, Европы, Китая и Латинской Америки. Среди участников — Partizan (Сербия), Zagreb (Хорватия), Handsome MDMX (Китай), Dawgs и Lugang (Москва), Bionord Pro (Пермь), ABK BB (Санкт-Петербург), Santo Domingo (Доминиканская Республика), действующий чемпион России Kurchatov (Челябинск) и местная Stella Pro (Екатеринбург).

Кроме того, зрители увидят любительский турнир для мужчин, матчи 11 и 22, соревнования среди юношей до 15 лет и до 13 лет, а также инклюзивный матч по баскетболу на колясках между командами из Екатеринбурга и Челябинска.

На мини-футбольном поле состоится турнир с участием профессиональных команд уровня Суперлиги по футзалу, детские соревнования и розыгрыш Кубка «Энергия РМК» среди четырех медиафутбольных клубов. Гостей также ждут данк-шоу от Мирослава Елецкого, встреча с баскетбольной медиакомандой Hoops, тематические фотозоны и развлекательная программа.

На ринге у Академии спорта РМК 1 августа состоится шоу по кикбоксингу от RCC в коллаборации с японским промоушеном K-1. В программе — Гран-при и титульный бой в полусреднем весе. 2 августа пройдут полуфиналы Гран-при RCC по профессиональному боксу, где у соперников нет права на ошибку: победитель выходит в финал, проигравший покидает турнир. Рядом с Академией спорта РМК пройдут открытые тренировки по пилатесу от студии «Пилатес РМК».

На летних кортах Академии падел РМК состоится Кубок по паделу с участием игроков из Аргентины и Испании. Для юных любителей этого вида спорта организуют детские мастер-классы.

Одна из площадок фестиваля будет посвящена автомобилям, участвовавшим в легендарных гонках: «Дакар», «Шелковый путь», Le Mans Cup и других. Гостей ждет встреча с победителем ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергеем Карякиным.

Для детей на фестивале будут работать зоны для катания на роликах на площадке «Оил-Лаб РМК», а также безопасное пространство для активного отдыха с увлекательными маршрутами, играми и приключениями на высоте. На площадке «РМК Экстрим» пройдут соревнования по самокату, скейтборду и BMX для райдеров разных возрастов, автограф-сессия, показательные выступления и мастер-классы по беговелу, скейту, серф-скейту и другим экстремальным видам спорта.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня города в Екатеринбурге пройдет более 30 мероприятий. Праздник стартует 28 июля и продлится до 22 августа.

Полина Бабинцева