Власти России планируют снизить норматив продажи бензина на бирже до 2%

Власти России обсуждают дальнейшее снижение норматива продажи бензина на бирже. Изначально он был на уровне 15%. С июля по сентябрь его снизили до 10%. Теперь его могут опустить до 2%, сообщили источники «Ъ».

Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего произведенного топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Вице-премьер Александр Новак объяснял решение понизить норматив продажи бензина на бирже до 10% необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке.

По информации собеседников «Интерфакса», до 2% также могут снизить норматив продажи дизельного топлива на бирже. Сейчас он составляет 16%. В Минэнерго допускали его снижение до 10%, но официально мера пока не была принята.

Подробнее — в материале «Ъ» «Адресный разлив».