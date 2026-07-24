Адресный разлив

Как выяснил “Ъ”, правительство обсуждает возможность засчитывать прямые поставки нефтекомпаний потребителям в норматив обязательных биржевых продаж, а также снизить сам норматив с 10% до 2%. Это позволит обеспечить топливом приоритетных потребителей, но еще сильнее сократит роль Петербургской биржи и возможности независимых АЗС закупать бензин, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Правительство обсуждает возможность включения адресных сделок нефтяных компаний в нормативы их обязательных продаж бензина на Петербургской бирже. По словам источников “Ъ”, поручение рассмотреть такую инициативу получили Минэнерго и ФАС. Сейчас в норматив, временно сниженный до 10% от производства, засчитываются сделки, совершенные на открытых и конкурентных торгах. В случае утверждения меры вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) смогут выполнять требования регуляторов за счет прямых поставок потребителям. “Ъ” направил запросы в Минэнерго, ФАС и Петербургской бирже.

Кроме того, по данным “Ъ”, нефтекомпании предложили регуляторам снизить норматив биржевых продаж бензина с 10% до 2%. Крупных потребителей биржевых объемов в таком случае могут распределить между поставками ВИНК.

Обсуждение новых мер происходит на фоне ограничения круга покупателей топлива на Петербургской бирже. С 21 июля биржа оставила доступ только конечным потребителям и владельцам сетей АЗС. Сделки разрешены членам биржи и секции «Нефтепродукты», которых площадка включает в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц.

По словам источника “Ъ”, новая механика позволит нефтекомпаниям сбалансировать обязательства по нормативам с фактическим производством и обеспечивать топливом приоритетных потребителей, определенных правительством. Однако, отмечает он, места для биржи в такой парадигме нет и возврата к прежнему положению дел не будет даже после нормализации ситуации с выпуском нефтепродуктов.

Предлагаемые меры — логическое завершение курса властей на замещение биржевого рынка прямым распределением, считает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. По его словам, решения о зачете адресных сделок в норматив и его снижении могут обеспечить приоритетное снабжение крупных потребителей за счет вытеснения независимых АЗС из системы снабжения.

Но, отмечает эксперт, инициативы не увеличивают предложение топлива, а перераспределяют дефицит, направляя оставшиеся объемы в обход биржи. Крупные покупатели при принятии мер будут обеспечиваться по прямым договорам, а биржевой «стакан» станет формальным индикатором, обслуживающим остаточный объем, добавляет он.

Объем продаж бензина на бирже 1–24 июля снизился на 50,5% год к году, до 363,11 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. С начала года по 24 июля на торгах реализовано 4,828 млн тонн бензина, что на 18,1% ниже прошлогодних показателей.

Биржевые продажи топлива заметно сократились в начале лета в условиях роста повреждений НПЗ из-за атак. По данным Kpler, объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. Для насыщения рынка правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило действия запрета на зарубежные поставки дизтоплива, а также планирует субсидировать импорт бензина и дизтоплива в рамках демпфера.

Ольга Озембловская