Норматив по продажам дизтоплива на бирже планируют снизить до 10%
Власти намерены снизить норматив по продажам дизельного топлива на бирже с 16% до 10% от объема производства, сообщили источники РБК. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в Минэнерго. Собеседники РБК в нефтяной отрасли говорят, что высвободившиеся объемы дизеля направят на нужды аграриев.
Сроки введения изменений еще не определены. По данным РБК, профильные ведомства должны до 6 июля подготовить документы и отчитаться о проделанной работе. Источники «Интерфакса» допускают, что мера, как и в случае с бензином, будет действовать несколько месяцев.
Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. С 1 июля по 30 сентября правительство снизило до 10% норматив по продажам бензина на бирже. Решение направлено на стабилизацию ситуации на биржевом рынке, говорил вице-премьер Александр Новак.
Инициатива по снижению норматива продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% является продолжением политики Правительства России по стабилизации топливного рынка. Ранее, с 1 июля по 30 сентября, аналогичное снижение норматива по продажам бензина с 15% до 10% было введено для стабилизации ситуации на биржевом рынке. Власти регулярно используют нормативы обязательных продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже как инструмент регулирования, чтобы обеспечить достаточные объемы топлива на внутреннем рынке и сдерживать рост цен. Например, в 2023 году, на фоне кризиса на топливном рынке, нормативы неоднократно повышались: сначала с 12% до 13% для бензина и с 8,5% до 9,5% для дизтоплива, а затем до 15% и 12,5% соответственно. В марте 2024 года норматив продаж дизельного топлива на бирже был поднят с 12,5% до 16%.
Эти меры зачастую сопровождаются другими шагами, такими как запрет на экспорт топлива. Например, запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта до 31 августа, а ранее, осенью 2023 года, действовало эмбарго на экспорт дизтоплива. Подобные действия помогают снизить цены на оптовом рынке, но могут быть как временными, так и долгосрочными. Например, ранее ведомства допускали возможность дальнейшего увеличения нормативов, если ситуация на рынке потребует дополнительного вмешательства. Такие изменения могут иметь целью обеспечение стабильных поставок для аграриев, особенно в высокий сезон, что указывает на попытку Правительства России сбалансировать интересы производителей и потребителей топлива.