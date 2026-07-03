Норматив по продажам дизтоплива на бирже планируют снизить до 10%

Власти намерены снизить норматив по продажам дизельного топлива на бирже с 16% до 10% от объема производства, сообщили источники РБК. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в Минэнерго. Собеседники РБК в нефтяной отрасли говорят, что высвободившиеся объемы дизеля направят на нужды аграриев.

Сроки введения изменений еще не определены. По данным РБК, профильные ведомства должны до 6 июля подготовить документы и отчитаться о проделанной работе. Источники «Интерфакса» допускают, что мера, как и в случае с бензином, будет действовать несколько месяцев.

Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. С 1 июля по 30 сентября правительство снизило до 10% норматив по продажам бензина на бирже. Решение направлено на стабилизацию ситуации на биржевом рынке, говорил вице-премьер Александр Новак.