ЦБ рассчитывает на восстановление производственных мощностей в РФ до конца года

Центробанк составил прогноз по инфляции и росту ВВП в расчете на то, что российские предприятия восстановят свои производственные мощности до конца года. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Дальнейшее развитие ситуации в экономике зависит от ряда факторов. Первый — ситуация с предложением товаров. В нашем базовом сценарии мы исходим из того, что компании восстановят свои производственные мощности до конца текущего года»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке (трансляция велась на странице регулятора во «ВКонтакте»).

Второй влияющий на экономику фактор — динамика спроса, продолжила Эльвира Набиуллина. По ее словам, предприятия ожидают его замедления. Ситуация на российском рынке топлива, по оценкам ЦБ, начала стабилизироваться. «Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно, ситуация стабилизируется»,— отметила председатель Банка России.

С учетом временного сокращения мощностей ЦБ снизил прогноз по росту ВВП в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0–1,0%. На 2027–2029 годы прогноз роста сохранен на уровне 1,5-2,5%. Из-за роста цен на топливо инфляция по итогам года составит 6-7%, ожидает Банк России. В 2027 и последующих годах показатель снизится до целевого — 4%.

Из-за участившихся атак беспилотников в последние месяцы часть российских нефтеперерабатывающих заводов вышла из строя, из-за чего сократился выпуск топлива. По оценкам властей России, во многих регионах ситуация уже начала стабилизироваться.

О ситуации в российском производственном секторе — в материале «Ъ» «Промышленность притормозила на полпути».