Песков отметил улучшение ситуации на топливном рынке России
Принятые правительством меры по стабилизации российского топливного рынка сработали. Во многих регионах ситуация уже стала легче, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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«Все равно по-прежнему, конечно же, (ситуация .— “Ъ”) требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер»,— отметил господин Песков по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел президент Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, участники совещания приняли во внимание информацию, озвученную ранее вице-премьером Александром Новаком.
Совещание правительства по ситуации на топливном рынке прошло 21 июля. После него Александр Новак также высказался об эффективности принятых мер и заявил о поставках топлива по северному завозу.
Перебои с поставками топлива в России сохраняются с конца мая, по итогам июня цены на топливо выросли на 7%. Для нормализации ситуации на рынке правительство временно запретило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства.
Проблемы на российском топливном рынке возникают из-за комплекса факторов, включая рост мировых котировок нефтепродуктов, ослабление рубля, логистические трудности железнодорожной транспортировки, сезонный рост спроса и плановые ремонты на НПЗ. Дестабилизацию также связывают с решением Министерства финансов сократить демпферные выплаты нефтеперерабатывающим заводам, которые субсидируют поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных.
В response на эти проблемы правительство начало принимать меры, такие как временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, увеличение загрузки НПЗ, перенос их ремонтов и использование запасов топлива. Также правительство рассматривает возможность увеличения нормативов обязательных продаж топлива на бирже и регулирования его стартовой цены. Одной из мер является и импорт топлива, например, из стран ЕАЭС, а также обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Эти меры правительства нацелены на стабилизацию цен и обеспечение внутреннего рынка топливом, поскольку в определенных регионах страны наблюдался дефицит, что приводило к росту розничных цен. Вице-премьер Александр Новак докладывал президенту Владимиру Путину о предпринятых шагах и подчеркивал, что ситуация, хотя и стабилизируется, всё ещё требует внимания. Например, к середине октября 2023 года были приняты решения о закрытии экспорта топлива и восстановлении сокращенных топливных субсидий, что привело к снижению оптовых цен и стабилизации розничных.