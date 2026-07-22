Песков отметил улучшение ситуации на топливном рынке России

Принятые правительством меры по стабилизации российского топливного рынка сработали. Во многих регионах ситуация уже стала легче, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Все равно по-прежнему, конечно же, (ситуация .— “Ъ”) требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер»,— отметил господин Песков по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел президент Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, участники совещания приняли во внимание информацию, озвученную ранее вице-премьером Александром Новаком.

Совещание правительства по ситуации на топливном рынке прошло 21 июля. После него Александр Новак также высказался об эффективности принятых мер и заявил о поставках топлива по северному завозу.

Перебои с поставками топлива в России сохраняются с конца мая, по итогам июня цены на топливо выросли на 7%. Для нормализации ситуации на рынке правительство временно запретило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства.