Промышленность притормозила на полпути

Рост промышленного производства в РФ по результатам шести месяцев 2026 года составил 0,4% относительно такого же периода 2025-го, сообщил 22 июля Росстат. Отдельно в июне выпуск оказался на 0,6% выше прошлогоднего уровня. Июньские данные свидетельствуют скорее о стабилизации сектора после майского спада, чем о возобновлении роста. На это указывают и опубликованные Росстатом сезонно очищенные данные. Впрочем, в июле, как следует из опросов промышленников, они чувствуют себя несколько лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По расчетам Росстата, индекс промышленного производства (к базисному 2023 году с учетом сезонности и календарности) в июне незначительно вырос — до 108,3% со 108,2% в мае, оставшись ниже апрельского значения в 109%. При этом линия тренда этого показателя на графике к концу второго квартала чуть клюнула вниз. Таким образом, несмотря на символическое улучшение в июне, в среднем за второй квартал ускорения промышленного выпуска не произошло.

Полугодовые результаты практически совпали с ожиданиями властей. Согласно обновленному в мае прогнозу Минэкономики, промпроизводство по итогам 2026 года должно увеличиться на 0,6%, обработка — на 1%. При фактическом росте промышленности на 0,4%, обработки — на 0,7% и при снижении выпуска в добыче на 0,5% опубликованные данные вполне укладываются в сценарий, предполагающий сохранение низких темпов роста и во второй половине года.

Главной особенностью динамики промышленности остается ее неравномерность.

Несмотря на почти нулевой общий результат, отдельные отрасли продолжают демонстрировать двузначные темпы роста. По итогам полугодия производство прочих транспортных средств и оборудования увеличилось на 32,6%, лекарственных средств — на 13,9%, готовых металлических изделий — на 8,8%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 4,3%. Одновременно выпуск автотранспортных средств вырос лишь на 1,4%, а пищевых продуктов — на 1,3%.

Многие крупные гражданские отрасли продолжили сокращать выпуск. Производство металлургической продукции по итогам полугодия снизилось на 9,3%, бумаги и бумажных изделий — на 8,9%, кокса и нефтепродуктов — на 7,7%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 6,3%. Полиграфическая деятельность сжалась на 3,9%. Картина в последние месяцы практически не меняется: общий промышленный рост продолжает формироваться за счет ограниченного круга быстрорастущих отраслей, связанных с военным производством, тогда как значительная часть гражданских отраслей остается в стагнации или снижает выпуск.

Дополнительным негативным сигналом в июне стала динамика нефтепереработки.

В минувшем месяце производство кокса и нефтепродуктов оказалось на 21,7% ниже уровня июня прошлого года. Одновременно цены производителей в обрабатывающей промышленности выросли за месяц на 1,8%, а в нефтепереработке — сразу на 10,2% за месяц и на 28,3% в годовом выражении. Такое сочетание сокращения выпуска и ускорения отпускных цен свидетельствует о сохраняющемся напряжении в отдельных сегментах топливного рынка и об усилении ценового давления на промышленность.

Вместе с тем июльские конъюнктурные опросы от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН фиксируют признаки стабилизации ситуации в секторе. Индекс промышленного оптимизма вырос после достижения локального минимума в марте 2026 года, предприятия стали чуть лучше оценивать спрос, сократились запасы готовой продукции, а планы выпуска вернулись к нейтральным значениям. Однако говорить о развороте тенденции пока рано: удовлетворенность объемами продаж остается низкой, а июльские оценки скорее свидетельствуют о прекращении ухудшения ситуации, чем о начале нового промышленного подъема.

Артем Чугунов