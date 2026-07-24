Под Воронежем ввели режим ЧС для устранения последствий атаки дронов 23 июля

В нескольких сельских поселениях в пригородном муниципалитете Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий атаки БПЛА 23 июля. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вчера утром губернатор Александр Гусев опубликовал данные об уничтожении 36 беспилотников над Воронежем и шестью муниципалитетами региона. По его словам, из-за падения БПЛА в пригороде облцентра произошел пожар в частном доме. Там погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения. В том же районе пострадал 19-летний парень. Госпитализация никому не потребовалась.

В результате удара были повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения». Также разрушения получили 15 квартир в пяти МКД и девять частных домов, около десяти машин.

На фоне атаки временно прекращал свою работу склад Wildberries под Воронежем. Он внепланово был закрыт примерно с 6:00 до 12:00. По данным «Ъ-Черноземье», сейчас объект функционирует в штатном режиме.

Следственный комитет России проверяет обстоятельства атаки БПЛА на Воронежскую область для поиска причастных к ней. На месте гибели мальчика возник стихийный мемориал, на который приносят игрушки и цветы.

Подробнее об одной из самых серьезных атак ВСУ на регион — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова