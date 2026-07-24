Воронежцы создали стихийный мемориал в память о погибшем при атаке БПЛА мальчике

Под Воронежем появился стихийный мемориал в память о трехлетнем мальчике, погибшем при массированной атаке БПЛА на регион ночью 23 июля. Об этом сообщили в администрации одного из пригородных муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прошлой ночью над Воронежем и шестью районами области уничтожили 36 беспилотников. Из-за падения БПЛА в пригороде облцентра произошел пожар в частном доме. В результате погиб трехлетний ребенок, его родители пострадали и были госпитализированы. В том же муниципалитете ранения получил 19-летний парень — его отпустили домой.

По словам губернатора Александра Гусева, в результате атаки была повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения». Также в 15 квартирах пяти МКД потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. В девяти частных домовладениях выбиты стекла, частично разрушены кровли и хозпостройки. Осколками также посекло около десятка автомобилей.

В официальном Telegram-канале воронежского склада Wildberries на фоне атаки БПЛА сообщали о временном закрытии объекта. Он внепланово не работал примерно с 6:00 до 12:00. Впоследствии администраторы канала сообщили «Ъ-Черноземье», что ресурс сейчас не функционирует.

Следственный комитет России организовал проверку для установления причастных к одному из сильнейших ударов по Воронежской области.

Подробнее о развитии событий — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова