Склады маркетплейса и жилые дома пострадали от ударов БПЛА под Воронежем

В результате ночной атаки БПЛА в пригороде Воронежа повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения», сообщил 23 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев. В 15 квартирах пяти многоквартирных домов потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. В девяти частных домовладениях выбиты стекла, повреждены кровли и хозпостройки. Осколками также посекло около десятка автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще в двух районах Воронежской области в результате ударов повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений. Опасность атаки БПЛА в настоящее время сохраняется на всей территории региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», силы ПВО отражали атаку на гражданские объекты в Воронежской области в течение всей ночи. Кроме непосредственной угрозы атаки БПЛА в регионе дважды объявлялась ракетная опасность.

Всего в ночь на 23 июля в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотников. Есть жертвы. В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа вспыхнул пожар в частном доме — погиб трехлетний мальчик, а его родители получили ранения разной степени тяжести.

Подробнее о последствиях массированной атаки ВСУ на Воронежскую область 23 июля — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов