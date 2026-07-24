Бастрыкин поручил проверить высказывания нового главкома ВСУ Драпатого

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству дать правовую оценку высказываниям нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СКР.

В одном из интервью 2023 года Михаил Драпатый назвал россиян «нацией с руководством, которая не имеет права на существование». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что руководство организации ознакомилось с интервью, однако заметил, что комментарии были сделаны «какое-то время назад». Высказывания военнослужащего также прокомментировали в МИДе и Госдуме.

Михаил Драпатый был назначен на должность главнокомандующего ВСУ 21 июля 2026 года вместо Александра Сырского.