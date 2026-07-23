Дюжаррик отказался комментировать высказывания Драпатого о россиянах
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уклонился от прямого ответа на просьбу «РИА Новости» прокомментировать высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. В 2023 году в интервью он назвал россиян «нацией с руководством, которая не имеет права на существование».
Господин Дюжаррик подтвердил, что руководство ООН ознакомилось с данным интервью, однако заметил, что эти комментарии были сделаны «какое-то время назад» и лишь недавно стали публичными. Представитель ООН подчеркнул, что позиция организации по украинскому конфликту остается неизменной и основана на уважении территориальной целостности всех государств-членов, согласно Уставу ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала слова Драпатого как подтверждение неонацистских настроений среди украинского руководства. Зампред Совета Федерации Константин Косачев связал подобные выражения с моральной и нравственной обоснованностью специальной военной операции.
Позиция ООН в отношении российско-украинского конфликта подчеркивает приверженность территориальной целостности Украины и призывает к прекращению насилия и мирному урегулированию. Организация осуждает атаки на гражданских лиц и инфраструктуру с обеих сторон и выступает против любых террористических актов. При этом Стефан Дюжаррик ранее отмечал, что ситуация с атаками на Москву несравнима с масштабами ударов по украинским городам.
ООН также приветствует любые инициативы по возобновлению переговоров между Россией и Украиной, которые могли бы привести к прекращению огня и долгосрочному миру. Дипломатические усилия по урегулированию конфликта продолжаются, несмотря на сложности и отсутствие прямого диалога между европейскими странами и Россией по данному вопросу.