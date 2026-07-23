Составлено ИИ-Ассистентъ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно высказывалась на тему неонацизма и связывала данное явление с Украиной и действиями ВСУ. Например, в 2022 году она заявляла, что израильская сторона много лет игнорирует «рост неонацистской идеологии на территории Украины», несмотря на то что Россия привлекала к этому внимание мировой общественности. Также в 2025 году Захарова обвинила германские власти в русофобии и отметила «признаки нацизма» в связи с планами не допустить российского посла на мероприятие в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

Захарова связывала неонацизм с действиями украинских вооруженных сил. В феврале 2025 года она комментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с Россией, заявив, что орудующих в Курской области «неонацистов ждет земля без всякого обмена». В июне того же года, говоря об атаках беспилотников ВСУ на поезда в Крыму, официальный представитель МИД России призвала международные структуры осудить теракты Киева, назвав это «покрывательством и поощрением кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине».