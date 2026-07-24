МИнБанк растраты

К 13 годам и 12 годам 6 месяцам заключения приговорили в Москве экс-руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева, признанных виновными в соучастии в растрате 10,6 млрд руб. из обанкротившегося ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). Вместе с ними по делу проходил президент МИнБанка Абубакар Арсамаков, уголовное преследование которого было прекращено в связи со смертью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший член совета директоров, председатель правления и председатель кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович (третья слева), бывший председатель совета директоров и соучредитель РАМ-банка Денис Ширяев (третий справа) и экс-глава ГК «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков (второй справа)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Бывший член совета директоров, председатель правления и председатель кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович (третья слева), бывший председатель совета директоров и соучредитель РАМ-банка Денис Ширяев (третий справа) и экс-глава ГК «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков (второй справа)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Оглашение приговора в Симоновском райсуде заняло не более десяти минут. Председательствующая Елена Орловцева признала Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева виновными, а назначенное им наказание было сложено со сроками, полученными по приговору Пресненского суда в октябре 2023 года.

Новое уголовное дело о растрате 16,6 млрд руб. (именно столько вначале вменялось подсудимым) в МИнБанке было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в 2022 году. К тому времени оба фигуранта проходили по другому делу — о растрате 1,6 млрд руб. в РАМ-банке. Виновными в выводе средств из него были бывшие председатель правления и кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев, а также экс-бенефициар этого кредитного учреждения Жасулан Тулепбеков. Причем последние двое одновременно возглавляли ростовское ООО «АПК Инвест», где господин Ширяев числился гендиректором, а господин Тулепбеков — его заместителем.

По версии следствия, с февраля 2016 года по июль 2019 года они поучаствовали в выдаче аффилированным компаниям, в том числе «АПК Инвест», заведомо невозвратных кредитов. За это Пресненский суд приговорил каждого из подсудимых к 4 годам 6 месяцам заключения (вдвое меньше сроков, запрошенных прокурором). Аналогичная схема растраты использовалась и в случае с МИнБанком. Только в данном случае Жасулан Тулепбеков и Денис Ширяев выступали не банкирами, а владельцами компаний, на которые средства выводились.

Организатором махинаций, по версии следствия, выступал президент, председатель правления и кредитного комитета МИнБанка Абубакар Арсамаков. После смерти в 2020 году его дело было прекращено.

Часть средств была отмыта путем заключения договора о поставке «Ростовской нивой» пшеницы в зачет полученных 754 млн руб. Еще около 1,6 млрд руб. были по подложным договорам выведены на счета организации в Казахстан.

За это Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву, помимо ст. 160 («Растрата») УК вменили ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК и ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК.

Накануне в прениях прокурор просила приговорить каждого из фигурантов к 15 годам колонии. Но председательствующая Орловцева назначила Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву 10 лет 6 месяцев и 10 лет колонии соответственно. Затем путем частичного сложения наказаний с предыдущими сроками назначила им 13 лет и 12 лет 6 месяцев соответственно. Одновременно судья обязала обоих выплатить штрафы по 2 млн руб., а также солидарно возместить ущерб, который в итоге был снижен до 10,6 млрд руб. Адвокаты обжалуют приговор.

Алексей Соковнин