Суд отпустил из СИЗО экс-главу новосибирского минпромторга Андрея Гончарова

Суд Новосибирска сегодня изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему министру промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрею Гончарову, обвиняемому в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). В прокуратуре области сообщили «Ъ-Сибирь», что обжалуют решение суда и будут настаивать на возвращении экс-чиновника в СИЗО (там он находился с мая 2025 года).

Андрей Гончаров — ключевой фигурант резонансного уголовного дела о закупках по завышенным ценам товаров для СВО, которое рассматривается в Железнодорожном райсуде с мая 2026 года. Вместе с ним на скамье подсудимых его подчиненные Наталья Зырянова и Юрий Воробьев, которым также инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), и руководители фирмы «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Им вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ).

Расследование этого уголовного дела началось еще в конце 2024 года по материалам УФСБ. Правоохранители заинтересовались государственными контрактами, заключенными минпромторгом Новосибирской области и компанией «Росэкспресс». Речь в них шла о поставках для нужд спецоперации БПЛА, оптических прицелов, антидроновых ружей, внешних аккумуляторов — всего 1805 единиц товаров. Силовики считают, что закупки для спецоперации были проведены с нарушениями, а товары приобретены по завышенным ценам и в меньшем количестве. Предполагаемый ущерб по делу составил около 260 млн руб.

Никто из подсудимых вину не признает.

Илья Николаев