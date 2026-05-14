Начался суд над экс-главой новосибирского минпромторга Андреем Гончаровым

Железнодорожный райсуд Новосибирска сегодня приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о закупках по завышенным ценам товаров для СВО. На скамье подсудимых пятеро — бывший министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, его подчиненные Наталья Зырянова и Юрий Воробьев, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), а также руководители фирмы «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ). В первый день процесса прокурор оглашает обвинительное заключение.

Андрей Гончаров

Расследование этого уголовного дела началось еще в конце 2024 года по материалам УФСБ. Правоохранители заинтересовались государственными контрактами, заключенными минпромторгом Новосибирской области и компанией «Росэкспресс». Речь в них шла о поставках для нужд спецоперации БПЛА, оптических прицелов, антидроновых ружей, внешних аккумуляторов — всего 1805 единиц товаров.

Силовики установили, что закупки для спецоперации были проведены с нарушениями, а товары приобретены по завышенным ценам и в меньшем количестве. Предполагаемый ущерб по делу составил около 260 млн руб.

В декабре 2024 года были арестованы чиновники минпромторга Наталья Зырянова и Юрий Воробьев. В мае прошлого года вслед за ними в СИЗО попали министр Андрей Гончаров, которого отстранили от должности, и бизнесмены Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Никто из фигурантов расследования вину не признал.

Илья Николаев