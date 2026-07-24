В Челябинске арестовали фигурантов по делу магазинов техники с 1000 пострадавших

Центральный райсуд арестовал на два месяца двоих подозреваемых (34 и 28 лет) по делу о мошенничестве в магазинах PROStore и PROTechno. Одного из фигурантов челябинские оперативники задержали в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, задержанные брали деньги с клиентов под предлогом поставок цифровой техники из ОАЭ. Органы предварительного следствия официально установили более 1000 пострадавших, а совокупный ущерб превысил 86 млн руб.

Следствие начало работу по документированию фактов отмывания денег. Полиция продолжает искать других соучастников схемы.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», ситуация вокруг сети PROStore получила федеральный резонанс после массовых жалоб покупателей, которые вносили 100-процентную предоплату за продукцию Apple, но не получали товар. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе разбирательства и инициировал передачу материалов дела из МВД в производство Следственного комитета.

Евгений Рыженьков