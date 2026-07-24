В Челябинске 155 многоэтажек остаются без горячей воды из-за опрессовки

В пяти районах Челябинска завершились гидравлические испытания на теплосетях. Однако 155 многоэтажных домов все еще остаются без горячей воды, сообщает АО «УСТЭК–Челябинск».

Кроме того, горячего водоснабжения все еще нет в 87 частных домах, двух детских садах и двух школах. Предполагается, что дополнительные работы на теплосетях завершат к 7 августа.

Всего в рамках третьего этапа горячую воду отключали в 822 многоквартирных домах, 93 частных домах и 96 учреждениях социальной сферы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», четвертый этап опрессовок стартовал 14 июля.

Ольга Воробьева