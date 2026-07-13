В Челябинске с 14 июля начнется четвертый этап опрессовок

С 14 июля в нескольких районах Челябинска начнется четвертый этап гидравлических испытаний. Без горячей воды останутся 590 многоквартирных жилых домов, 50 детских садов, 25 школ и 16 объектов здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Опрессовка затронет Калининский, Курчатовский и Центральный районы. Испытания продлятся две недели, до 28 июля включительно. Перечень адресов, попадающих под опрессовку, можно посмотреть на сайте