Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, перечислять кондитерские и эстетические компоненты инфантильного (иного слова не подберешь) шоу "Ее персонального ада" можно долго, но вряд ли нужно… проще не разбираться в туманных аллюзиях, мутных страстях и рубленых конечностях, а просто поесть мыла».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Адское наслаждение», а также в интервью с режиссером ленты.