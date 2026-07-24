Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 25 – 26 июля
23 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых триллер датского режиссера Николаса Рефна и японский боевик «Дни Сакамото». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Ее личный ад
- Режиссер: Николас Виндинг Рефн
- В ролях: Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю, Кристин Фросет, Сиори Куцуна, Аои Ямада
- Жанр: триллер / Дания, Великобритания, США / 109 мин.
- В прокате: с 23 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, перечислять кондитерские и эстетические компоненты инфантильного (иного слова не подберешь) шоу "Ее персонального ада" можно долго, но вряд ли нужно… проще не разбираться в туманных аллюзиях, мутных страстях и рубленых конечностях, а просто поесть мыла».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Адское наслаждение», а также в интервью с режиссером ленты.
Безумная старуха
- Режиссер: Мартин Мореги
- В ролях: Кармен Маура, Даниель Эндлер, Агустина Лиендо, Эмма Четранголо, Камила Перальта, Эсекиель Диаз
- Жанр: ужасы / Аргентина, Испания, США / 94 мин.
- В прокате: с 23 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Главная проблема "Старухи" в том, что зрителю никак не определиться с жанровой интонацией. Что мы смотрим: ужасы, черную комедию или притчу?»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не плачь о себе, Аргентина».
Дни Сакамото
- Режиссер: Юити Фукуда
- В ролях: Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Мэру Нукуми, Ая Уэто, Такуми Китамура, Дзюн Сисон
- Жанр: боевик, комедия / Япония / 128 мин.
- Слоган: «Семья — его единственный кодекс»
- В прокате: с 23 июля
Кинопрокатчик «World Pictures»: «Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, растолстел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких».
Между небом и землей
- Режиссер: Алис Вьяль
- В ролях: Джонатан Коэн, Магали Лепин Блондо, Флоранс Янас, Жан-Кристоф Фолли, Анн Бенуа, Софьян Герраб
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / Франция / 96 мин.
- В прокате: с 23 июля
Кинопрокатчик «Киномания»: «После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью».
Фантом. Кто ты?
- Режиссеры: Антонио Манетти, Марко Манетти
- В ролях: Джакомо Джианниотти, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Моника Беллуччи, Пьер Джорджо Беллоккьо, Кьяра Мартеджани
- Жанр: боевик, триллер, криминал, детектив / Италия, Франция / 124 мин.
- В прокате: с 23 июля
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «В мире, где полиция годами безуспешно охотится за самым неуловимым преступником, имя Дьяволика давно стало легендой. Он всегда на шаг впереди своих врагов, скрывает лицо под множеством масок и не оставляет после себя следов. Но однажды обстоятельства складываются так, что сам Дьяволик оказывается в смертельной ловушке вместе со своим главным противником — инспектором Джинко. Пока время неумолимо истекает, инспектор задает вопрос, который много лет оставался без ответа: кто такой Дьяволик на самом деле? Впервые загадочный преступник раскрывает историю своего прошлого — путь мальчика без имени, пережившего трагедию и выросшего в жестоком мире, где доверять нельзя никому».
Это хит!
- Режиссер: Джон Карни
- В ролях: Пол Радд, Ник Джонас, Питер МакДональд, Марселла Планкетт, Рори Кинэн, Кит МакЭрлин
- Жанр: мюзикл, драма, комедия / Ирландия, США / 98 мин.
- В прокате: с 16 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «История, в общем, не бог весть какая, но крепко склепанная, дозирующая ирландское специфическое чувство юмора и ирландскую же суровую сентиментальность».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Минор, мажор и вор».
Зловещие мертвецы: Пекло
- Режиссер: Себастьян Ваничек
- В ролях: Сухейла Якуб, Люсиан Бьюкенен, Хантер Духэн, Эролл Шанд, Грета ван ден Бринк, Тэнди Райт
- Жанр: ужасы / Новая Зеландия, США, Канада / 110 мин.
- Слоган: «Зло возвращается к корням»
- В прокате: с 16 июля
Кинопрокатчик «Вольга»: «После смерти мужа женщина приезжает в отдаленный дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно все превращается в кошмар: родственники один за другим становятся одержимыми демонами. В этот момент она осознает, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью».
На деревню дедушке 2
- Режиссеры: Владимир Котт, Максим Колиганов
- В ролях: Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 16 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Владик снова проводит летние каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от конкурента».
Ночь с гризли
- Режиссер: Берк Доерен
- В ролях: Чарльз Истен, Одед Фер, Брэк Бэссинджер, Джоэль Джонстоун, Лорен Колл, Джек Гриффо
- Жанр: триллер / США / 87 мин.
- Слоган: «Основано на ужасающих реальных событиях»
- В прокате: с 16 июля
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Вечер 12 августа 1967 года, Национальный парк "Глейшер" в Монтане. Компания друзей отправляется на природу, чтобы провести выходные вдали от суеты. Когда они случайно вторгаются на территорию огромного медведя-гризли, отдых превращается в борьбу за выживание».
Отпуск на всю голову
- Режиссер: Карен Арутюнов
- В ролях: Дарья Блохина, Владимир Канухин, Карен Арутюнов, Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева, Наталья Рудова
- Жанр: комедия / Россия / 84 мин.
- В прокате: с 16 июля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Анна организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты. Теперь Анне нужно не только разобраться во всем этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять».