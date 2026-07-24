«Галактику развлечений» в Челябинске готовят к продаже

Росимущество включило развлекательный комплекс «Галактика развлечений» в перечень объектов, подлежащих приватизации. Речь идет о нежилом помещении по адресу: Комсомольский проспект, 16. Соответствующее распоряжение опубликовано в реестре федерального имущества.

Объект был обращен в доход государства в рамках национализации активов челябинского объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России). По результатам двух исков Генеральной прокуратуры РФ у участников группы было изъято имущество общей стоимостью более 3,8 млрд руб. (ранее сообщалось об общей оценке активов в 6,5 млрд руб. с учетом второго этапа изъятий).

Помимо «Галактики развлечений», к продаже готовятся и другие национализированные объекты группы: здание бывшей кулинарии «Уральский самоцвет», автомастерские на улице Луценко, а также производственные цеха и склады на улице Линейной.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Росимущество уже выставило на открытые аукционы банный комплекс «Акватория» и площади Ленинского (Юрьевского) рынка. Дата проведения торгов по новому лоту на Комсомольском проспекте и его начальная стоимость будут определены в ближайшее время.

Евгений Рыженьков