С «Сибирской концессионной компании» требуют взыскать 229 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области направило в арбитражный суд региона иск о взыскании 229,8 млн руб. с ООО «Сибирская концессионная компания» (СКК, входит в группу «Вис»). Решение по иску еще не принято.

Компания занимается строительством четвертого моста через Обь, соответствующее концессионное соглашение с региональными властями было подписано в декабре 2017 года. Проект реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. В 2021 году сообщалось, что общие вложения в проект составят 43,5 млрд руб. В 2022-м председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 7 млрд руб. на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов.

Сроки ввода объекта переносились с 2023 года. В декабре 2025 года движение по мосту было запущено, однако завершить полностью все работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что правительство региона свои обязательства в рамках соглашения выполняет в полном объеме, а вопрос исполнения обязательств концессионером будет рассматривать суд.

Лолита Белова