WP: США планируют расширить войну против Ирана

Соединенные Штаты планируют более масштабную войну с Ираном после гибели американских военнослужащих в Иордании, сообщил The Washington Post американский чиновник. По его информации, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

Еще один собеседник издания отметил, что расширение американских операций будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов. Кроме того, возможность переброски войск и самолетов на Ближний Восток будет также ограничена из-за боевых повреждений.

«У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом знает»,— сказал чиновник.

Как отмечает WP, с момента возобновления взаимных ударов между США и Ираном погибли минимум трое американских военнослужащих. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. Один человек числится без вести пропавшим.