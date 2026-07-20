WP: США планируют расширить войну против Ирана
Соединенные Штаты планируют более масштабную войну с Ираном после гибели американских военнослужащих в Иордании, сообщил The Washington Post американский чиновник. По его информации, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.
Еще один собеседник издания отметил, что расширение американских операций будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов. Кроме того, возможность переброски войск и самолетов на Ближний Восток будет также ограничена из-за боевых повреждений.
«У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом знает»,— сказал чиновник.
Как отмечает WP, с момента возобновления взаимных ударов между США и Ираном погибли минимум трое американских военнослужащих. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. Один человек числится без вести пропавшим.
США последовательно наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая в регион авианосные группы, истребители, бомбардировщики, а также усиленные системы противовоздушной обороны. Это делается для подготовки к возможным широкомасштабным военным действиям против Ирана и защиты американских баз и союзников. В различные периоды Пентагон отправлял в регион дополнительные военные корабли, морских пехотинцев и рассматривал планы вторжения на иранскую островную территорию.
При этом американские чиновники неоднократно заявляли о возможности проведения военной операции, если дипломатические усилия с Ираном не принесут результатов, например, в вопросах ядерной программы. В условиях эскалации США также стремятся защитить свободу судоходства в Ормузском проливе и готовы реагировать на угрозы своим силам и персоналу в регионе. США и Иран с 2026 года ведут опосредованное противостояние, ранее президент США Дональд Трамп санкционировал участие американских войск в военной операции против Ирана, уничтожая его флот и ракетную промышленность.