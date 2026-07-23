Президент Фонда Венецианской биеннале раскритиковал решение ЕС о лишении гранта из-за России

Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко высказался о недавнем решении ЕС отозвать грант в размере €2 млн из-за российского павильона, который открылся на биеннале впервые с 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьетранджело Буттафуоко

Фото: Yara Nardi / Reuters Пьетранджело Буттафуоко

Фото: Yara Nardi / Reuters

Еврокомиссия объяснила, что грант был отозван, поскольку деньги европейских налогоплательщиков должны поддерживать инициативы, отстаивающие ценности демократии и свободы, которые, по ее мнению, Россия в настоящее время не воплощает.

Господин Буттафуоко же считает, что Венецианская биеннале не должна поддаваться давлению ЕС и исключать Россию из своих мероприятий. Он настаивает на принципах автономии, свободы выражения, исследований, творчества и воображения, которые, по его словам, «определяют институцию на протяжении 131 года».

«[ЕС] был попутчиком, с которым мы разделяли часть пути, а теперь он покидает нас по причинам, которые являются сугубо политическими, определенно не юридическими и еще в меньшей степени культурными»,— заявил Пьетранджело Буттафуоко на презентации Венецианского кинофестиваля-2026. В фонде отметили, что финансирование ЕС также расходовалось на проекты кинематографического отдела, не связанные с участием России в художественной экспозиции.

Подробнее об открытии Венецианской художественой биеннале — в материале «Ъ» «Ни дня без склочки».

Екатерина Наумова