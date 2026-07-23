Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Фонда Венецианской биеннале раскритиковал решение ЕС о лишении гранта из-за России

Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко высказался о недавнем решении ЕС отозвать грант в размере €2 млн из-за российского павильона, который открылся на биеннале впервые с 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Пьетранджело Буттафуоко

Пьетранджело Буттафуоко

Фото: Yara Nardi / Reuters

Пьетранджело Буттафуоко

Фото: Yara Nardi / Reuters

Еврокомиссия объяснила, что грант был отозван, поскольку деньги европейских налогоплательщиков должны поддерживать инициативы, отстаивающие ценности демократии и свободы, которые, по ее мнению, Россия в настоящее время не воплощает.

Господин Буттафуоко же считает, что Венецианская биеннале не должна поддаваться давлению ЕС и исключать Россию из своих мероприятий. Он настаивает на принципах автономии, свободы выражения, исследований, творчества и воображения, которые, по его словам, «определяют институцию на протяжении 131 года».

«[ЕС] был попутчиком, с которым мы разделяли часть пути, а теперь он покидает нас по причинам, которые являются сугубо политическими, определенно не юридическими и еще в меньшей степени культурными»,— заявил Пьетранджело Буттафуоко на презентации Венецианского кинофестиваля-2026. В фонде отметили, что финансирование ЕС также расходовалось на проекты кинематографического отдела, не связанные с участием России в художественной экспозиции.

Подробнее об открытии Венецианской художественой биеннале — в материале «Ъ» «Ни дня без склочки».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Российский павильон на биеннале в Венеции

Предыдущая фотография
Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Посетители российского павильона

Посетители российского павильона

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Следующая фотография
1 / 6

Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Посетители российского павильона

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Еврокомиссии лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 млн евро обусловлено позицией ЕК относительно участия России в выставке впервые с 2022 года. Еврокомиссия обосновывает это тем, что проекты, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны соответствовать демократическим ценностям ЕС, которые, по ее мнению, не совпадают с текущей позицией России.

Ранее Еврокомиссия уже в марте осудила допуск России на Венецианскую биеннале, угрожая рассмотреть вопрос о приостановке или прекращении гранта. Вслед за этим, в апреле 2026 года, международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства в полном составе заявило об отставке, а также исключило Россию и Израиль из претендентов на награды. При этом итальянские власти сообщали, что решение о возобновлении участия России руководство биеннале приняло самостоятельно, проявив стремление услышать «другую точку зрения» от представителей зон конфликтов.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд