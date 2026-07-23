Президент Фонда Венецианской биеннале раскритиковал решение ЕС о лишении гранта из-за России
Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко высказался о недавнем решении ЕС отозвать грант в размере €2 млн из-за российского павильона, который открылся на биеннале впервые с 2022 года. Об этом сообщает Reuters.
Пьетранджело Буттафуоко
Фото: Yara Nardi / Reuters
Еврокомиссия объяснила, что грант был отозван, поскольку деньги европейских налогоплательщиков должны поддерживать инициативы, отстаивающие ценности демократии и свободы, которые, по ее мнению, Россия в настоящее время не воплощает.
Господин Буттафуоко же считает, что Венецианская биеннале не должна поддаваться давлению ЕС и исключать Россию из своих мероприятий. Он настаивает на принципах автономии, свободы выражения, исследований, творчества и воображения, которые, по его словам, «определяют институцию на протяжении 131 года».
«[ЕС] был попутчиком, с которым мы разделяли часть пути, а теперь он покидает нас по причинам, которые являются сугубо политическими, определенно не юридическими и еще в меньшей степени культурными»,— заявил Пьетранджело Буттафуоко на презентации Венецианского кинофестиваля-2026. В фонде отметили, что финансирование ЕС также расходовалось на проекты кинематографического отдела, не связанные с участием России в художественной экспозиции.
Подробнее об открытии Венецианской художественой биеннале — в материале «Ъ» «Ни дня без склочки».
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Российский павильон на биеннале в Венеции
Решение Еврокомиссии лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 млн евро обусловлено позицией ЕК относительно участия России в выставке впервые с 2022 года. Еврокомиссия обосновывает это тем, что проекты, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны соответствовать демократическим ценностям ЕС, которые, по ее мнению, не совпадают с текущей позицией России.
Ранее Еврокомиссия уже в марте осудила допуск России на Венецианскую биеннале, угрожая рассмотреть вопрос о приостановке или прекращении гранта. Вслед за этим, в апреле 2026 года, международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства в полном составе заявило об отставке, а также исключило Россию и Израиль из претендентов на награды. При этом итальянские власти сообщали, что решение о возобновлении участия России руководство биеннале приняло самостоятельно, проявив стремление услышать «другую точку зрения» от представителей зон конфликтов.