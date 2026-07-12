ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале гранта из-за России
Еврокомиссия предложила Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение гранта Венецианской биеннале в размере €2 млн. Решение связано с пересмотром позиции по российскому павильону, который вновь открылся на выставке после перерыва с 2022 года.
Как написала в Х исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен, ответы организаторов биеннале не убедили их в необходимости разрешить повторное открытие российского павильона. В Еврокомиссии также указали, что проекты, финансируемые из средств налогоплательщиков, должны соответствовать демократическим ценностям ЕС.
Возвращение России в сады Джардини в Венеции вызвало критику со стороны итальянских властей и Евросоюза. Ранее Брюссель уже отменил субсидию на €2 млн, а Рим направлял инспекторов для проверки ситуации. Венецианская биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября.
Решение Еврокомиссии приостановить грант Венецианской биеннале является продолжением конфликта, начавшегося в марте 2026 года, когда ЕК впервые пригрозила лишить биеннале финансирования за намерение допустить Россию. Российский павильон, появившийся на биеннале в 1914 году, не участвовал в выставке с 2022 года после начала военной операции на Украине. Возвращение России произошло в ограниченном формате: павильон был открыт только для экспертов и журналистов во время превью с 4 по 8 мая, после чего выступления засняли на видео и показывали в павильоне как видеоинсталляцию при открытых окнах и дверях. Проект получил название «Дерево укоренено в небе» и был посвящен диалогу традиций и культур, в нём участвовали музыканты и артисты из России, а также стран Африки и Латинской Америки.
Еврокомиссия неоднократно выражала несогласие с участием России, указывая, что проекты, финансируемые за счёт налогоплательщиков ЕС, должны соответствовать демократическим ценностям союза, а также призывая европейские страны и организации действовать в соответствии с санкциями. В апреле 2026 года ЕК уже "лишила" биеннале гранта в €2 млн. На фоне этих событий международное жюри Венецианской биеннале ушло в отставку в полном составе 30 апреля, за несколько дней до официального открытия. Жюри исключило из претендентов на награды представителей стран, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде, что, по всей видимости, касалось России и Израиля.