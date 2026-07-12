ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале гранта из-за России

Еврокомиссия предложила Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение гранта Венецианской биеннале в размере €2 млн. Решение связано с пересмотром позиции по российскому павильону, который вновь открылся на выставке после перерыва с 2022 года.

Как написала в Х исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен, ответы организаторов биеннале не убедили их в необходимости разрешить повторное открытие российского павильона. В Еврокомиссии также указали, что проекты, финансируемые из средств налогоплательщиков, должны соответствовать демократическим ценностям ЕС.

Возвращение России в сады Джардини в Венеции вызвало критику со стороны итальянских властей и Евросоюза. Ранее Брюссель уже отменил субсидию на €2 млн, а Рим направлял инспекторов для проверки ситуации. Венецианская биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября.