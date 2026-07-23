Чернила, империя и древесная пыль

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера представил программу международного смотра, который в 83-й раз пройдет в начале сентября на острове Лидо. Комментирует Елена Плахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера

Фото: Yara Nardi / File Photo / Reuters Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера

Фото: Yara Nardi / File Photo / Reuters

Фестиваль откроется конкурсным фильмом «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла. В центре этой производственно-психологической драмы — история газеты The Sun и ее трансформации после прихода Руперта Мёрдока, чью роль исполняет Гай Пирс. В числе самых ожидаемых участников конкурса — новые киноработы Кейси Аффлека («Компания») и Мартина Макдона («Дикая лошадь»). Первая по жанру — готическая драма, действие которой разворачивается в трех временных пластах. Вторая — черная комедия с политической подоплекой: фоном событий становится готовящийся в Чили пиночетовский переворот.

Ждут в Венеции и отвергнутую конкурсом Каннского фестиваля картину Вернера Херцога под названием «Bucking Fastard»; пожертвовав игрой слов и снизив градус обсценности, это название переводят на русский как «Чертов ублюдок». Руни Мара и ее сестра Кейт Мара играют сестер-близнецов, которые любят одного мужчину и одержимы идеей вырыть туннель в горе, чтобы попасть в воображаемую идеальную страну. Подземными работами занят и герой конкурсного фильма «Бункер» Кристиана Зеллера — архитектор, строящий убежище для техномагната на случай глобальной катастрофы; архитектора играет Хавьер Бардем, а его жена Пенелопа Крус — жену героя. Настоящие супруги, семья которых считается в киномире образцовой, мобилизуют все свои актерские навыки, чтобы разыграть перед публикой супружеский кризис.

В конкурсе, всегда лояльном к национальной киноиндустрии, участвует целых пять итальянских фильмов. Среди них наиболее обещающие — «Это случится ночью» ветерана Нанни Моретти и «Эхо-камера» Андреа Паллаоро по сценарию покойного классика Бернардо Бертолуччи. Единственный дебютант в конкурсе — американец Лэнс Оппенхайм, снявший картину «Прайм-тайм»: Роберт Паттинсон в образе тележурналиста разоблачает преступников-педофилов. Дальний Восток, напротив, представляют признанные мастера режиссуры. Кореец Ли Чхан Дон покажет «Возможную любовь» — очередной ремейк сюжетов Кшиштофа Кесьлёвского, а японец Хирокадзу Корээда — игровую адаптацию манги «Оглянись» Тацуки Фудзимото.

Неожиданностью для многих стало появление в конкурсной программе фильма Ильи Хржановского (признан в РФ иностранным агентом) «Дау». Это базовая часть мультимедийного мегапроекта, которым режиссер занимается не первое десятилетие, представляя его на разных площадках и фестивалях, в частности на Берлинале.

Количественно и качественно не менее насыщена, чем конкурсная, программа специальных внеконкурсных показов, особенно ее документальная секция.

Рассел Кроу посетит Венецию с картиной «Что творит любовь» — о выступлениях и гастролях его группы Indoor Garden Party. Палестинский режиссер Ахмед Хассуна покажет фильм «Гражданин Усама», содержанием и фоном которого становятся реалии охваченной войной Газы. Вим Вендерс привезет свою новую работу «Изнутри: Архитектура Питера Цумтора». Алекс Гибни выступит автором документального фильма «Маск» — об одном из влиятельнейших людей мира. Сергей Лозница представит «Империю» — монтажную ленту, основанную на архивных съемках итальянских кинематографистов, сделанных для проекта «Народы и обычаи СССР» в 1970-е годы. Наконец, Виктор Косаковский привезет в Венецию картину, название которой — «Holly Wood Dust» (условно «Священная древесная пыль») — тоже строится на игре слов.

Вне конкурса покажут фильм Корнеля Мундруцо «Место, где надо быть», в котором сыграла 93-летняя звезда Эллен Бёрстин. Она же — героиня короткометражки, режиссером которой выступила возглавляющая венецианское жюри Мэгги Джилленхол. Бёрстин, а также Джордж Клуни станут обладателями почетных «Золотых львов» за вклад в киноискусство.