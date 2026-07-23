Прибыль завода «Исеть» на Урале в 2025 году составила около 662,5 млн рублей

Переданный под управление ГК «Ростех» два года назад уральский завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) в 2025 году получил порядка 662,5 млн руб. чистой прибыли, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Из этой суммы 165,6 млн руб. направят на выплату дивидендов — к их выплате предприятие вернется впервые за 34 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В прошлом году завод нарастил объемы производства на 10%, что вдвое превышает среднеотраслевые показатели, а также увеличил выручку примерно на четверть. Заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров отметил, что положительных результатов на ранее проблемном активе помогла достичь профессиональная команда. «Рост стал результатом системной работы по модернизации, начатой после передачи предприятия под управление "Ростеха" в мае 2024 года. Ключевым фактором, позволившим предприятию выйти на положительный финансовый результат, стали высокие производственные показатели. Ставка была сделана не только на инвестиции, но и на управленческую команду, модернизацию производственных процессов и вовлеченность коллектива»,— сказал он.

Сейчас на «Исети» заменяют старое оборудование на современное, поэтапно обновляют изношенную оснастку, ремонтируют здания и сооружения.

Завод раньше принадлежал экс-депутату Госдумы, бизнесмену Малику Гайсину, однако в феврале 2024 года был изъят в доход государства — по данным Генпрокуратуры, он использовал предприятие для личного обогащения, когда был депутатом в 90-х. Как сообщали в корпорации, после передачи «Ростех» перезапустил социальную политику завода, повысил зарплаты и улучшил условия труда. Численность персонала выросла более чем на 100 человек, а текучесть кадров снизилась с 21% до 13%.

Ирина Пичурина