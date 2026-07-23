МИД Киргизии призвал сограждан в России к осторожности после атак на Wildberries

По предварительной информации, граждане Киргизии не пострадали при ударах БПЛА по складам Wildberries в российских регионах в ночь на 22 июля. Об этом заявили в МИД страны. Тем не менее ведомство рекомендовало соотечественникам соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы продолжения атак.

Гражданам республики, находящимся в России, также следует руководствоваться сообщениями и рекомендациями официальных органов, указано в пресс-релизе. Посольство Киргизии в России следит за ситуацией и продолжает уточнять информацию о пострадавших.

ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях 18 июля, в Краснодарском и Ставропольском краях — 22 июля. Погибли не менее восьми человек, пострадали свыше 50 человек. Министерство экономики и коммерции Киргизии следит за инвентаризацией товаров на атакованных складах, поскольку на них повреждения получили швейные изделия киргизских предпринимателей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».