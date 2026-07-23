МИД Киргизии призвал сограждан в России к осторожности после атак на Wildberries
По предварительной информации, граждане Киргизии не пострадали при ударах БПЛА по складам Wildberries в российских регионах в ночь на 22 июля. Об этом заявили в МИД страны. Тем не менее ведомство рекомендовало соотечественникам соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы продолжения атак.
Гражданам республики, находящимся в России, также следует руководствоваться сообщениями и рекомендациями официальных органов, указано в пресс-релизе. Посольство Киргизии в России следит за ситуацией и продолжает уточнять информацию о пострадавших.
ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях 18 июля, в Краснодарском и Ставропольском краях — 22 июля. Погибли не менее восьми человек, пострадали свыше 50 человек. Министерство экономики и коммерции Киргизии следит за инвентаризацией товаров на атакованных складах, поскольку на них повреждения получили швейные изделия киргизских предпринимателей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».
Дипломатическое ведомство Киргизии уже не раз обращалось к своим гражданам в России с рекомендациями соблюдать осторожность. Ранее, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, МИД Киргизии призвал соотечественников временно воздержаться от поездок в Россию без веских причин, а также предупредил граждан, имеющих два и более административных нарушения в РФ, о возможных последствиях в случае возвращения. Эти рекомендации были связаны с ужесточением миграционной политики и повышением мер безопасности со стороны российских властей.
Помимо общих рекомендаций, МИД Киргизии в разные периоды выражал обеспокоенность и требовал разъяснений от российских властей по конкретным инцидентам, связанным с её гражданами. Например, в январе 2024 года МИД Киргизии инициировал разбирательство на уровне федеральных органов РФ из-за рейда силовиков на стройке в Екатеринбурге, где рабочих, среди которых были и киргизы, заставляли ходить гуськом. Подобные действия, по мнению киргизского ведомства, унижали достоинство трудящихся граждан.
В апреле 2025 года МИД Киргизии направил официальную ноту российскому послу в Бишкеке, потребовав проверить действия силовиков в ходе массовых задержаний граждан Киргизии в одной из московских бань. Вскоре после этого также произошло обсуждение ситуации между омбудсменом Киргизии и уполномоченным по правам человека в России. Отмечалось, что многие из задержанных оказались в стране нелегально, а некоторых подозревали в связях с радикальными группировками. Более того, сам Wildberries ранее попадал под санкции Украины в 2021 году, что привело к блокировке активов компании и запрету на продажу продукции её подразделениям, в том числе в Киргизии.