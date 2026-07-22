Киргизия заявила об ущербе бизнесу из-за ударов по складам Wildberries
Министр экономики и коммерции Киргизии Бакыт Сыдыков провел встречу с представителем Wildberries. Он заявил, что при ударах БПЛА по складам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях были повреждены швейные изделия киргизских предпринимателей.
Представители Wildberries сообщили о проведении инвентаризации товаров на поврежденных складах, в том числе киргизских продавцов. После завершения оценки Министерство экономики и коммерции Киргизии организует дополнительные встречи, чтобы обсудить решение проблемы, указано в заявлении ведомства.
ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях 18 и 22 июля. Есть погибшие и пострадавшие. Склад в тамбовском Котовске возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб. Wildberries пообещал выплаты продавцам, чьи товары были повреждены при атаках.
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Киргизия является одной из стран Центральной Азии, активно использующей платформу Wildberries. Российский маркетплейс начал работать в Киргизии в 2018 году и был представлен там наряду с другими странами СНГ. Наряду с другими странами региона, такими как Казахстан, Армения, Белоруссия и Узбекистан, Wildberries перешел на расчеты с представителями бизнеса в национальных валютах, включая киргизские сомы. Это было сделано для минимизации потерь из-за колебаний курсов валют и укрепления региональных валют.
В целом, Wildberries как крупнейший российский онлайн-ритейлер ранее сталкивался с проблемами, связанными с работой его складов, включая пожары (например, в Шушарах в январе 2024 года, где ущерб оценивался в 17 млрд рублей) и проверки силовых органов из-за миграционного законодательства. Кроме того, Wildberries оказывает значительное влияние на малый и средний бизнес в регионах, где строит логистические центры. Так, например, глава компании Татьяна Ким отмечала, что развитие цифровых платформ и сопутствующей инфраструктуры в регионах приводит к росту малого и среднего бизнеса. В случае повреждения товаров на складах, Wildberries, как правило, обещает выплаты продавцам.
Следует отметить, что ранее Киргизия уже упоминалась в контексте возможных экономических сложностей для бизнеса. В июле 2023 года власти Киргизии начали расследование в связи с угрозой санкций со стороны США из-за возможного нарушения частными компаниями введенных против России ограничений. Тогда Киргизия утверждала, что само государство не причастно к нарушению санкций, но допускала его со стороны частных фирм. Кроме того, ранее проверки властей Киргизии касались и других российских компаний, например, «Яндекс Такси», занимающего до 70% рынка такси в стране.